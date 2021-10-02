شكرا لقرائتكم خبر عن حاول صعقه بالكهرباء .. فلسطيني يوجه لكمات قوية لأحد جنود الاحتلال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوثق قيام شاب فلسطيني بتوجيه عدة لكمات قاسية لأحد جنود الاحتلال.

وبحسب ما نشرته وكالة “غزة الآن”، فقد حاول أحد حنود الاحتلال تثبيت الفلسطيني من خلال توجيه صعقات كهربائية، والتي باءت بالفشل، حيث فاجأه الشاب بعدة لكمات سريعة ومفاجئة.

ويظهر الفيديو سقوط جندي الاحتلال على الأرض، بسبب قوة الضربات التي وجهها له الشاب الفلسطيني، في قوة وثبات، رغم حصاره بعدد كبير من جنود الاحتلال.