إليكم آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم

02 أكتوبر , 2021

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم السبت في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

توفي أكثر من 700 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز، ما يعادل عدد سكان العاصمة واشنطن.

ويأتي ذلك ليذكر بأن مئات الأميركيين لا يزالون يموتون يومياً جراء فيروس كورونا، رغم حملة التلقيح التي أُطلقت وسط ضجّة في كانون الأول/ديسمبر لكنها تباطأت جداً منذ ذلك الحين.

تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء فرنسا للسبت الثاني عشر على التوالي، للاحتجاج ضد التصريح الصحي الذي تفرضه الحكومة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. وخرج 350 متظاهراً إلى شوارع رين (غرب) تحت المطر و800 شخص في بو (جنوب غرب) ما تسبب بإعاقة حركة القطارات صباحاً.

يعيد ملهى "بيرغاين" لموسيقى التكنو فتح أبوابه السبت بعد إغلاق استمرّ 19 شهراً بسبب وباء كوفيد. لكن سيكون على الراغبين بالدخول إلى الملهى الواقع في محطة كهرباء قديمة وسط العاصمة الألمانية والمعروف بطوابير الانتظار أمامه، إبراز وثيقة تلقيح ضد كورونا أو تعافي من المرض.

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في بوخارست، تلبية لدعوة اليمين المتطرف، ضد "التلقيح الإجباري"، في وقت تسجّل رومانيا حصيلة يومية قياسية للإصابات بكوفيد-19. وهتف المتظاهرون "حرية" و"أوقفوا التلقيح القسري" أثناء تجمعهم أمام مقرّ الحكومة فيما كانت الشرطة تفرض طوقا أمنيا حولهم.

وسُجّل السبت أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد منذ بدء تفشي الوباء في رومانيا إضافة إلى 184 وفاة.

أجازت نيكاراغوا التي تواجه ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، السبت الاستخدام العاجل للقاحين اللذين طوّرتهما كوبا "عبدالله" و"سوبيرانا 2"، وفق ما أعلنت شركة "بيوكوبافارما" على تويتر.

تبدأ غوادلوب في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المرحلة الأولى لخروجها من الإغلاق نظراً إلى "تدني مؤشرات الوباء منذ قرابة ستة أسابيع متتالية"، وفق ما أعلن محافظ الجزيرة التابعة لفرنسا.

أعلنت الحكومة التايلاندية أنه سيسمح للمسافرين الملقّحين بالكامل بزيارة جزيرة فوكيت السياحية، بموجب تعديلات على خطة سفر خالية من الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تاني سانغرات إن الأطفال غير الملقحين سيكونون قادرين على السفر مع والديهم الملقحين.

أعادت المحكمة العليا في البرازيل الجمعة فرض التصريح الصحي على الراغبين في الدخول إلى الأماكن العامة والسياحية في ريو دي جانيرو، بعدما كان قد علّق استخدامه قاض الأربعاء.

تعتزم الولايات المتحدة التي تريد أن تقود المعركة ضد كوفيد-19 في العالم، إرسال أكثر من ثمانية ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، إلى بنغلادش والفيليبين، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس.

ويُفترض أن تصل خمس شحنات تضمّ 5,575,050 جرعة من لقاح فايز/بايونتيك الأسبوع المقبل إلى الفيليبين و2,508,480 جرعة إلى بنغلادش، بحسب المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه.

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,789,971 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات مع 700,502 حالة تليها البرازيل بتسجيلها 597,255 وفاة ثم الهند مع 448,573 وفاة والمكسيك مع 277,978 وفيات وروسيا مع 209,028 وفيات.

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