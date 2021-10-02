الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس على خلفية تصريحات ماكرون

02 أكتوبر , 2021

الرئيس الفرنسي خلال مراسم في قصر الإليزيه في باريس في 20 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بهدف التشاور. وذكرت الرئاسة في بيان اليوم السبت أنه سيتم إصدار التفاصيل بهذا الشأن في وقت لاحق.

وجاء قرار استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتداولة عبر وسائل إعلام فرنسية ، والتي تساءل فيها ماكرون «عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي»، مشيراً إلى أن «الأتراك تمكنوا من جعل الجزائريين ينسون أنهم استعمروا

بلادهم».

ودعا الرئيس الفرنسي في تصريحاته «لإعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغة الجزائرية لمحو تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك.»