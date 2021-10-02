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في ذكرى مقتل خاشقجي.. واشنطن تتوعد بـ'ردع القمع'

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بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير و "حماية الصحفيين والنشطاء والمعارضين في كل مكان".
وجاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أنه "في الذكرى الثالثة للقتل الشنيع للصحفي جمال خاشقجي، نكرم إرثه وحياته الاستثنائية، كما نجدد التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والنشطاء والمعارضين في كل مكان".


ولفت إلى أنه "منذ صدور التقرير عن مقتل خاشقجي في القنصلية باسطنبول في فبراير، اتخذنا خطوات لمنع تكرار مثل هذه الجريمة المستهجنة، وأطلقنا جهودا منسقة لمنع أي حكومة تستهدف الصحفيين والنشطاء والمعارضين خارج حدودها".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستقف جنبا إلى جنب مع الصحفيين الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين غالبا ما يخاطرون بحياتهم من أجل تعزيز حقوق الآخرين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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