في ذكرى مقتل خاشقجي.. واشنطن تتوعد بـ'ردع القمع'

وجاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أنه "في الذكرى الثالثة للقتل الشنيع للصحفي جمال خاشقجي، نكرم إرثه وحياته الاستثنائية، كما نجدد التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والنشطاء والمعارضين في كل مكان".



ولفت إلى أنه "منذ صدور التقرير عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في فبراير، اتخذنا خطوات لمنع تكرار مثل هذه الجريمة المستهجنة، وأطلقنا جهودا منسقة لمنع أي حكومة تستهدف الصحفيين والنشطاء والمعارضين خارج حدودها".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "ستقف جنبا إلى جنب مع الصحفيين الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين غالبا ما يخاطرون بحياتهم من أجل تعزيز حقوق الآخرين".