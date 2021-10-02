انت الان تتابع خبر الكاظمي يعلن تقديم مشروع لاعتبار 3 تشرين الأول عيداً وطنياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عن تقديم مشروع لاعتبار يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً.
وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، إنه "سعياً إلى تكريس الهوية الوطنية الجامعة، قدّمنا مشروعاً لاعتبار يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً، وهو يوم استقلال العراق وانضمامه كمؤسس إلى عصبة الأمم".
وأضاف أن "عمق وأصالة شعبنا هو المعنى الذي سيعبّر عنه العراقيون من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات، واختيار من يؤمن بالهوية الوطنية العراقية".