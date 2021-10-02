الكاظمي يعلن تقديم مشروع لاعتبار 3 تشرين الأول عيداً وطنياً

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عن تقديم مشروع لاعتبار يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، إنه "سعياً إلى تكريس الهوية الوطنية الجامعة، قدّمنا مشروعاً لاعتبار يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً، وهو يوم استقلال العراق وانضمامه كمؤسس إلى عصبة الأمم".

وأضاف أن "‏عمق وأصالة شعبنا هو المعنى الذي سيعبّر عنه العراقيون من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات، واختيار من يؤمن بالهوية الوطنية العراقية".