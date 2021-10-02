إعصار 'شاهين' يقترب.. دول خليجية تعلن التأهب

وذكرت الهيئة، أن ما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثير الحالة المدارية "شاهين" على مناطق الدولة.

وأضافت الهيئة، أن الجهات المعنية وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد قامت بمتابعة الحالة المدارية وتحركاتها ومدى تأثيرها على مناطق الدولة، ووفق المعلومات الصادرة من المركز، فإن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.



وأردفت الهيئة أنه من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر.

في غضون ذلك، أعلنت سلطنة عُمان، السبت، إجازة للموظفين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك نظرا للحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، والمتمثلة بالإعصار المداري "شاهين".

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه "نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص، فقد تقرر أن يكون يوما الأحد والاثنين بتاريخ 3 و4 أكتوبر 2021 إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى".

