لبنان يوقف عصابة تهريب سورية

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وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» «إن معلومات توافرت إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيرا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة».
وأضافت «إن إحدى الدوريات تمكنت من توقيف سيارة «فان» عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وفي داخلها السائق اللبناني و8 رجال وامرأتان و4 أولاد، جميعهم سوريون.
ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليون و500 ألف.
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