الليبيون يطالبون بمراقبة دولية للانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا البيان الختامي لمشاورات مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وبحسب البيان أكد المجتمعون في ختام أعمالهم التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط، أن اللقاءات أجريت في ظروف ودية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.

حضر الاجتماع، الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند.

وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.