شكرا لقرائتكم خبر 5 آلاف أسرة مهددة بالموت في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصف مجمع إخوان ثابت بالحديدة، وشب حريق في مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة، إثر قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الحوثيين.

وتدخلت فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة بسرعة وأطفأت الحريق الذي الهتم المستودعات، ووثق فيديو مسجل يظهر جانبا من الحريق الذي تسبب فيه القصف المدفعي الحوثي على المجمع.

وفي مأرب حذرت منظمة رايتس رادارالحقوقية، من تدهور الوضع الإنساني في مديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب، جراء حصار ميليشيات الحوثي على المدينة للأسبوع الثاني على التوالي، وقالت إن استمرار الحصار ينذر بتدهور الوضع الإنساني لأكثر من 5 آلاف أسرة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة الحصار التي تفرضها جماعة الحوثي على سكان المديرية، المهدد سكانها بالموت.

وسيطرت الميليشيات الحوثية على أجزاء من مديرية حريب الواقعة على الشمال من مديرية العبدية، الأسبوع الماضي، وتمكنت من فرض الحصار على العبدية، بعد سيطرتها سابقا على مديرية نعمان والسوداوية بمحافظة البيضاء، من الاتجاه الجنوبي والجنوبي الشرقي، ومديرية عين في شبوة شرقا، وماهلية مأرب غربا.

على صعيد آخر شهدت العاصمة اليمنية الموقتة عدن، اشتباكات بين القوى الأمنية وعدد من المسلحين، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بعد 5 أيام من وصول رئيس الحكومة اليمنية الى المدينة.

وأكد مصدر أمني مقتل وإصابة 6 مدنيين وعسكريين، إثر اشتباكات مسلحة بدأت منتصف الليلة قبل الماضية بين جماعة مسلحة يقودها شخص يدعى إمام النوبي، وقوات الشرطة في حي كريتر، بعد تدخل الشرطة لفتح الشوارع التي انتشر فيها المسلحون وأغلقوها، وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة أغلقت حي كريتر من جميع الاتجاهات.

وأقيل النوبي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي من منصبه كقائد للواء 20 المتمركز في حي كريتر قبل أكثر من عام.

من جهتها أوضحت قوات مكافحة الإرهاب أن القوى الأمنية «تطهر» بعض الأحياء من عدد من المسلحين الخارجين عن القانون، كما ناشدت في بيان أمس، المواطنين بعدم الخروج والتزام المنازل حفاظا على أمنهم.

إلى ذلك شددت اللجنة الأمنية بعدن على أنها لن «تتهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن المدينة ومواطنيها وترويع الآمنين ورفع السلاح في وجه السلطة»، وأكدت أن عدسات الكاميرات وثقت سعي تلك المجموعات إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

مشاهدات يمنية

