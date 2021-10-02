الفسفوس يتقدم 7 مضربين عن الطعام في سجون إسرائيل

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وذكر في بيان صحفي، أن أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هو كايد الفسفوس المضرب منذ 80 يوما ويعاني من تدهور خطير في حالته الصحية.
وأفاد البيان بأن الأسرى المضربين يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، ووضعهم يزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع.
وحذر البيان من وفاة أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام جراء الخطورة الشديدة على وضعهم الصحي، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون إسرائيل».
وبحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى على خلفية الاعتقال الإداري بلغ نحو 520 أسيرا وذلك من إجمالي نحو أربعة آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.
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