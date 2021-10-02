نتنياهو يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاعتماد على «الإخوان»

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الحالي، نافتالي بينيت، بالاعتماد على "جماعة الإخوان"، إثر تعرض عناصر شرطة للضرب في بلدة كفر قاسم.

وكتب نتنياهو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل السابق: "مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة) والإخوان المسلمين، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرؤون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام".

وتابع: "يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون بحق أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي للعنف".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض 3 من ضباطها للضرب في كفر قاسم الواقعة داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطينيي الداخل (عرب 48).

وأصيب شرطيان ومتطوع بجروح في هذا الاعتداء، ويعتقد أن المعتدين حراس يتبعون للبلدية.

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.