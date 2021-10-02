شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الإعلامي أيمن عدلي بالمنصورة بعد محاضرة عن الوعي المعلوماتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الإعلامي أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، في الأسبوع التدريبى الذى نظم تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والوعي" لطلاب إحدى المعاهد العليا بالمنصورة بحضور عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين من بينهم الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ولفيف من الشخصيات الهامة وذات الصلة بالمنظومة الخاصة بالتحول الرقمي بالجمهورية الجديدة ومن بينهم الدكتور محمد عبد الفتاح و اللواء أشرف السعيد.

وتحدث الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين عن الجمهورية الجديدة والوعي المعلوماتي وأهمية المعرفة قائلا:" قيمتك الحقيقية لتحقيق أي نجاح وتميز إنما ترتبط بقدر ما تعرفه من معلومات ومعارف في مجال عملك".

وتناول أيمن عدلى، مفهوم الاعلام الجديد لما من تأثير لما له من أهمية كبرى لدى الافراد كمصدر للمعلومة وتحريك العقول، وفي نهاية الأسبوع التدريبي الأول تحت عنوان الجمهورية الجديدة والوعي المعلوماتي كرم الإعلامي أيمن عدلي.