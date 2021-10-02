شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: التفاهم بين الكتل البرلمانية يشير إلى قوة بدء دور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قضاة مصر بعيد القضاء المصري، مؤكدا أن القضاء المصري عريق وله تاريخ مشرف، وضرب قضاة مصر أروع الأمثلة، سواء ضد الاستعمار أو الإرهاب والتطرف والعنف.

أضاف درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه فيما يتعلق بالعمل البرلماني الذى عاد بدور الانعقاد الثاني اليوم السبت، نصت لائحة مجلس النواب بإجراء الانتخابات على المكاتب المختلفة بالبرلمان، وسيكون ذلك بعد الجلسة الافتتاحية غدا الأحد، متابعا: "توجد حالة كبيرة من التفاهم ما بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية داخل المجلس، ليسير دور الانعقاد الثاني بشكل أفضل من الأداء في دور الانعقاد الأول".

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مسألة التشريع جزء أصيل من اختصاصات مجلس النواب، وتم إحالة العديد من مشروعات القوانين في أول جلسة لمجلس النواب اليوم السبت، وهذا يعطي انطباع على أنه مثلما بدأ المجلس بقوة في دور الانعقاد الأول، سيستكمل هذا الأمر في دور الانعقاد الثاني حتى يؤدى دوره على أكمل وجه، متابعا: "تقدمنا اليوم بسؤال إلى وزير الخارجية حول الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات التي ستقدمها الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية، كما ستتعاون تنسيقية شباب الأحزاب مع الكتل السياسية في البرلمان لتنجز الدولة هذه الاستراتيجية الهامة".