الأزهر: تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية في القاهرة الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، الاثنين المقبل.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، أنه تم تخصيص يوم الاثنين لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن العادي، الثلاثاء لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز بالاقتصادي، والأربعاء لتسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن العادي، ويوم الخميس لتسكين الحاصلين علي تقدير جيد جدا في السكن الاقتصادي.

وأوضحت أنه تقرر تخصيص يوم السبت المقبل، عن التقديم بالأيام المخصصة من الحاصلين على ممتاز، ويوم ١٠ أكتوبر للمتخلفين من الحاصلين على جيد جدا.

وأكدت أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط التقدم للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات، إضافة لتسديد الرسوم المقررة.