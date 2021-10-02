وزير الرياضة: بطولة الجمهورية للشركات في بورسعيد بمثابة "حدث أولمبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، ختام بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ54 وذلك بالمدينة الرياضية بحي الضواحي في بورسعيد، بحضور الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات.

وهنأ وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين بنجاح البطولة، معتبرًا أن البطولة بمثابة حدث أولمبي، متمنيًا النجاح للاتحاد الرياضي للشركات، وموجهًا الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة والمحافظ على دعمه الكبير لبطولة الشركات للخروج بهذا الشكل الحضاري.

وتضمنت البطولة 121 منافسة بمشاركة 273 شركة من خلال 11 ألف و892 لاعب تنافسوا في مجموعة من الألعاب الرياضية بجانب تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لمنافسات البطولة.

كان وزير الشباب قد أطلق شعلة بطولة الجمهورية للشركات والتي تحمل إسم "حياة كريمة"، وذلك من مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقًا - بحضور البطلة الأوليمبية اللاعبة فريال أشرف، ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات، ورؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات المشاركة بالبطولة، كما شهد إيقاد محافظ بورسعيد الشعلة فور وصولها إلى المدينة الرياضية ببورسعيد.