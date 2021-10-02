مقتل ٤ أشخاص بينهم صحفي وعروس في هجوم بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

أكدت مصادر أن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم صحفي محلي وعروس، قتلوا في حادثين منفصلين في ولايتين بأفغانستان اليوم السبت.

وقال سياسي سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أربعة أشخاص قتلوا في عاصمة ولاية ننجرهار الشرقي على أيدي مسلحين مجهولين.

وأضاف السياسي أن بين ضحايا الاغتيال المستهدف صحفي محلي يدعى سيد معروف سادات، ومدني واثنين من عناصر حركة طالبان.

ووقعت سلسلة من الهجمات الدموية في مدينة جلال آباد، استهدف معظمها مقاتلي طالبان، منذ تولي الحركة السلطة في أفغانستان.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن غالبية الهجمات.

ولقيت عروس حتفها في حفل زفافها وأصيب اثنان آخران إثر انفجار منفصل في ولاية جوزجان شمالي البلاد، حسبما أكد مسؤولان سابقان في المحافظة.

ونقل الموقع الإخباري المحلي "سلام وطندار" عن حاكم المقاطعة ، أن النتائج الأولية تبين أن الانفجار الذي وقع في مفاطعة أكشا كان نتيجة هجوم بقنبلة يدوية بسبب نزاع بين العائلات