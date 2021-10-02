وسمحت السلطات بتنظيم تظاهرة «واكيت تاما» وهو تحالف بين أحزاب معارضة والمجتمع المدني، لكنها طالبت بأن تكون على طريق مختلف.
وقال المعارض سوكسيه ماسرا لوكالة فرانس برس إن الطريق الذي أعطي الإذن لسلوكه خلال التظاهرة في وسط المدينة «بعيد جدا عن قاعدتنا ومن الصعب جمع كافة المشاركين في هذا المكان»، وسرعان ما تمكنت وحدة كبيرة من الشرطة من تفريق المتظاهرين الذين عادوا وتجمعوا أمام مقر ترانسفورمرز، الحزب السياسي لماسرا.
وقال الناطق باسم الشرطة بول مانغا في تصريح لوكالة فرانس برس «لم يتم الالتزام بالمسار المحدد، لقد تجمعوا في مكان غير المكان المصرح به».
كانت هذه تفاصيل خبر تفريق المتظاهرين في تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.