شكري يؤكد دعم مصر لليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار بلاده في دعم كافة جهود الاستقرار في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير شكري بالقاهرة مع عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المُرافق، حسب بيان للمتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ. وصرَّح المُتحدث، في البيان، بأن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للجارة الشقيقة ليبيا كدولة مُستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطني، منوهًا بتوجيهات القيادة السياسية بتسخير كافة الإمكانات المصرية لمُساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، وما يقتضيه ذلك من تنسيق الجهود في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، أو عبر البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع حالية، إضافة إلى تواتر الزيارات الراهنة بين الجانبين في ضوء ما يُوليانه من اهتمام مُشترك بالدفع قُدمًا بتلك العلاقات على مُختلف مستوياتها.



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