سعيد يتصدر نوايا التصويت التونسي

أظهر استطلاع رأي للشارع التونسي، تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، لنتائج الاستطلاع حيث أعرب 71.2 % من المستجوبين عن نيتهم للتصويت له في الانتخابات الرئاسية القادمة.

فيما كشف سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة «إمرود كنسولتينج» أن 21.5 % من التونسيين لا يعرفون لمن سيصوتون.

وتأتي عبير موسي، رئيسة حزب «الدستوري الحر»، في المرتبة الثانية بـ2.9 % من الأصوات، يليها الصافي سعيد.

كذلك اعتبر 68 % من المستجوبين أن تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية أمر جيد، فيما اعتبر 6 % من المستجوبين أنه قرار سيئ.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف، الأربعاء الماضي، نجلاء بودن رمضان، بتشكيل حكومة تونسية جديدة.