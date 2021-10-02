سعيد يتصدر نوايا التصويت التونسي

فيما كشف سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة «إمرود كنسولتينج» أن 21.5 % من التونسيين لا يعرفون لمن سيصوتون.
وتأتي عبير موسي، رئيسة حزب «الدستوري الحر»، في المرتبة الثانية بـ2.9 % من الأصوات، يليها الصافي سعيد.
كذلك اعتبر 68 % من المستجوبين أن تكليف السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية أمر جيد، فيما اعتبر 6 % من المستجوبين أنه قرار سيئ.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف، الأربعاء الماضي، نجلاء بودن رمضان، بتشكيل حكومة تونسية جديدة.
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