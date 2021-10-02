رئيس الفلبين يعتزل السياسة

ذكر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي أنه بصدد اعتزال السياسة، مشيرًا إلى أنه قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة على منصب نائب الرئيس، وسط استطلاعات للرأي تظهر أن الفلبينيين يعتقدون أن ذلك ينتهك الدستور.

وأيد دوتيرتي الذي تنتهي ولايته 6 سنوات كرئيس، العام المقبل، بدلا من ذلك، مساعده المقرب منذ فترة طويلة، السيناتور، كريستوفر جو، الذي سجل اسمه لدى لجنة الانتخابات، السبت، ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس، عن الحزب الحاكم، في انتخابات 2022.

وأضاف دوتيرتي ذي الـ76عامًا «أتمنى كل التوفيق للسيناتور، جو، والحظ السعيد في سعيه لمنصب نائب الرئيس».