وأيد دوتيرتي الذي تنتهي ولايته 6 سنوات كرئيس، العام المقبل، بدلا من ذلك، مساعده المقرب منذ فترة طويلة، السيناتور، كريستوفر جو، الذي سجل اسمه لدى لجنة الانتخابات، السبت، ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس، عن الحزب الحاكم، في انتخابات 2022.
وأضاف دوتيرتي ذي الـ76عامًا «أتمنى كل التوفيق للسيناتور، جو، والحظ السعيد في سعيه لمنصب نائب الرئيس».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الفلبين يعتزل السياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.