وكانت تويتر ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، قد حجبت حسابات ترامب، بعدما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكونجرس «الكابيتول» في أعمال شغب دامية يوم السادس من يناير 2021.
ووقع الهجوم بعد كلمة لترمب، كرر من خلالها ادعاء بأن خسارته في الانتخابات، التي جرت في نوفمبر، كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهي اتهامات دحضتها محاكم عديدة ومسؤولو الانتخابات في بعض الولايات.
وقال محامو ترمب في الالتماس، إن تويتر تحظى «بقدر من السلطة والتحكم في الخطاب السياسي في هذا البلد، بشكل لا حدود له ولا مثيل، ويعد خطرا كبيرا على النقاش الديمقراطي المفتوح».
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يلجأ للقضاء لاستعادة حسابه على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.