البرلمان العربي يدين هجوم الحوثي على جازان بالسعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

دان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، طائرة مسيرة مفخخة بدون طيار باتجاه جازان بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة أسفرت عن تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية إثر سقوط وتناثر شظايا الطائرة التي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات “تحالف دعم الشرعية” بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحذر البرلمان العربي، في بيان له اليوم السبت، من استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي المدعومة والممولة من النظام الإيراني، والتي تعد “جرائم حرب”، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في صفا واحدا، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، دعا البرلمان كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي لميليشيا الحوثي.