ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس أوغندا

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة.



ورحب في بداية اللقاء، بالرئيس الأوغندي والوفد المرافق، وهنأه باليوم الوطني لبلاده الذي يوافق التاسع من أكتوبر الجاري، معرباً عن تمنياته لأوغندا وشعبها دوام التقدم والاستقرار والازدهار، وتطلعه لمزيد من التطور في العلاقات الإماراتية - الأوغندية خلال الفترة المقبلة.

كما رحب بمشاركة جمهورية أوغندا في معرض "إكسبو 2020 دبي" بما يتيح لها وبقية الدول المشاركة التعريف بحضاراتها وثقافتها ومبادراتها.

وبحثا الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.