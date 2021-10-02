شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى.. كمائن محكمة للجيش اليمني تطيح بـ 19 حوثيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت قوات الجيش اليمني، من تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة ، من خلال كمائن محكمة نصبتها قوات الجيش بجبهة الضالع.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية، فقد قتل وجرح 19 من عناصر مليشيا الحوثي اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش، في محافظة الضالع جنوب اليمن.
وأضافت أن قوات الجيش، نفذت عدة كمائن للمليشيا في مناطق (الجب – بتار – حجر).
وأكدت أن الكمائن أسفرت عن مقتل 6 من عناصر المليشيا، إضافة إلى جرح 13 آخرين.
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