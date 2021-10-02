شكرا لقرائتكم خبر عن أول ضحايا إعصار «شاهين».. إصابة 52 إيرانيًا وإخلاء قرى ساحلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصيب 52 شخصًا على الأقل، نتيجة حصار إعصار “شاهين” المداري لمدن محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران والتي تقطنها أغلبية من الطائفة السنية.

وقال المدير العام للطرق السريعة والنقل البري لجنوب سيستان وبلوشستان، جلال قادري، إن “شوارع مدينة شابهار امتلأت بالمياه نتيجة العاصفة الاستوائية التي ضربت المنطقة قرب الحدود مع باكستان”.

وتوقع قادري حدوث إعصار بحري بارتفاع ٤ أمتار وسرعة تزيد عن ٧٠ كلم، داعياً إلى تعطيل الأنشطة البحرية جنوب شرق إيران بشكل كامل، وفقاً لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكشف قادري، قيام السلطات في بلاده بإخلاء بعض القرى الساحلية خوفاً من الإعصار، مضيفا أن “الإعصار تسبب بإغلاق 3 طرق رئيسية في محافظة سيستان وبلوشستان وإصابة 52 شخصاً على الأقل بجروح”.

من جانبه، قال مجتبى خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران” إنه تم إحالة 52 شخصًا إلى المراكز الطبية في مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان، بسبب العاصفة.

وأوضح خالدي في تصريحات صحفية، “أنه عقب هذه العاصفة كانت المشاكل الصحية الرئيسية في هذه المناطق هي مشاكل في العين والجهاز التنفسي والقلب”.