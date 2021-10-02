شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير «رقم 2».. بدء تأثيرات إعصار «شاهين» في عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الطيران المدني في عمان التحذير رقم 2 حول الإعصار المداري (شاهين) في بحر العرب.

وأشارت إلى بدء التأثيرات غير المباشرة على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5) متر، مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية عن إجازة رسمية الأحد والإثنين 3 و4 أكتوبر الجاري، للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة.