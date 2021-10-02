اخبار العالم

التحذير «رقم 2».. بدء تأثيرات إعصار «شاهين» في عمان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير «رقم 2».. بدء تأثيرات إعصار «شاهين» في عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الطيران المدني في عمان التحذير رقم 2 حول الإعصار المداري (شاهين) في بحر العرب.

وأشارت إلى بدء التأثيرات غير المباشرة على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5) متر، مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية عن إجازة رسمية الأحد والإثنين 3 و4 أكتوبر الجاري، للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا