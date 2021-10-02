للمرة الأولى.. البنتاغون يخطط لنشر عشرات المقاتلات في أوروبا

وأعلن البنتاغون أمس الجمعة عن تفعيل السرب الـ495 من سلاح الجو الأمريكي والذي من المقرر أن ينشر في قاعدة لاكينهيث الجوية في إنجلترا في غضون الأشهر المقبلة، وهو يضم 27 مقاتلة ونحو 60 فردا.

وأكد قائد السرب، المقدم يان ماكلافلين، في بيان له أنه من المقرر أن تصل أولى المقاتلات إلى إنجلترا في ديسمبر المقبل.



وتخطط الولايات المتحدة إجمالا لنشر سربين سيضمان 48 مقاتلة من طراز "إف-35" في لاكينهيث.

وكان عدد من الدول الأوروبية قد تسلم "إف-35"، بما فيها بريطانيا والنرويج وإيطاليا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى إعلان سويسرا عن نيتها اقتناء هذه المقاتلة.

وقد صرح القائد الأعلى لقوات حلف الناتو، تود وولترز، في يونيو الماضي بأنه من المتوقع أن تكون لدى الولايات المتحدة وحلفائها 450 مقاتلة "إف-35" في أوروبا بحلول عام 2030.