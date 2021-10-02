شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد تكاتفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب الغادر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية جراء سقوط الشظايا، واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، واستهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.