المنظّمة التي تمنح جوائز جولدن جلوب تمنع أعضاءها من قبول هدايا

02 أكتوبر , 2021

قرّرت المنظّمة التي تمنح جوائز جولدن جلوب دعوة ستة أعضاء جدد من أصحاب البشرة السّوداء، ومنعت الصحافيين العاملين فيها من قبول هدايا في محاولة لإنقاذ سمعتها.

وغرقت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في جدلً في وقت سابق من العام الجاري، بسبب الافتقار إلى التنوّع ومزاعم وجود ممارسات مشبوهة مع الاستوديوهات.

وقد أعاد النجم توم كروز ثلاث جوائز جولدن جلوب احتجاجا بينما قالت الممثلة سكارليت جوهانسون إنها واجهت "أسئلة جنسية" من صحافيي الرابطة.

وقوبلت جوائز جولدن جلوب رقم 78 في شباط/فبراير باستقبال فاتر، وقالت شبكة التلفزيون الأميركيّة NBC إنها لن تبث حفلاً للجائزة في عام 2022 وهو ما يمثّل ضربة كبيرة لتمويل الرابطة.

وبعد شهور من العمل على الإصلاحات، أعلنت الرابطة عن سلسلة من التغييرات.

وقالت الرابطة إنّ هناك ستة أعضاء من السود من بين الـ21 عضواً الجدد في الرابطة. ولم يكن هناك في السابق أي عضو أسود في الرابطة، التي تضم 90 عضواً، على الإطلاق.

وأضافت رابطة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود إنها قررت منع الأعضاء أيضًا من قبول الهدايا من "الاستوديوهات أو مسؤولي الدعاية أو الممثلين أو المخرجين، أو غيرهم من المرتبطين بالصور المتحركة والبرامج التلفزيونية" وأكدت أنهم يتعين عليهم دفع تكاليف رحلاتهم الخاصة.