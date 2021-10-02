تقرير يرصد كيف وصلت وفيات كورونا الى خمسة ملايين حالة

ووفقا لتقرير "رويترز" فقد استغرق وصول عدد وفيات كورونا إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام، في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما. وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال 7 أيام في المتوسط بالولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.كما تم تسجيل 8 آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثل 5 حالات وفاة كل دقيقة.

وقد تجاوز عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة عتبة 700 ألف وفاة، وفقا لإحصاء قامت به جامعة "جونز هوبكنز" وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

وفي واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام منتزه "ناشونال مول" القريب من البيت الأبيض إحياء لذكرى الذين توفوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.



وتشكل إلزامية وضع الأقنعة الواقية عقبة أساسية أمام جهود مواجهة الفيروس، لتحوله إلى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهوريين -كما في تكساس وفلوريدا- إلى حظر إلزامية القناع بحجة ان ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.

يأتي هذا فيما تلقى أكثر من 55% من السكان اللقاح بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.