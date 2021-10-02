ضبط أطنان من الطحين الخاص بمفردات البطاقة التموينبة معدة للتهريب

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن ضبط عجلة نوع كيا حمل بداخلها ٥ طن من مادة الطحين الخاص بمفردات البطاقة التموينبة معدة للتهريب، في بابل.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة تستمر الاجهزة الأمنية المعنية برصد المخالفين، وبعمل دؤوب ومتابعة مستمرة من قبل مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، فقد تمكنت مفارز المديرية بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بابل من ضبط عجلة نوع كيا حمل بداخلها ٥ طن من مادة الطحين الخاص بمفردات البطاقة التموينبة معدة للتهريب، حيث تم القبض على سائقها وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



وأشارت إلى "تمكن مديرية أمن جنوب صلاح الدين من ضبط عجلة نوع كيا في سيطرة الشيخ إبراهيم الواقعة على الشارع العام بغداد - سامراء، تحمل ٣ طن من (السكراب) دون موافقات رسمية، حيث اتخذت الاجراءات اللازمة وفق السياقات، قد تمت عملية الضبط بالاشتراك مع القوة المتواجدة في السيطرة وفق محضر ضبط أصولي".