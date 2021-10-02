رفع العلم وإطلاق الألعاب النارية.. أمانة بغداد تدعو للاحتفاء باليوم الوطني

وقال معن، بحسب بيان للأمانة، ورد لـ الخليج 365، إن "الاحتفالات التي تنطلق مساء اليوم وتستمر حتى ليلة الغد ستتضمن إطلاق الألعاب النارية وتوزيع الأعلام العراقية بين المواطنين؛ بغية اعلاء رمز العراق ورايته التي خفقت بالنصر وضمت طهر الشهداء، وأعلت مقام الأنتصارات ورفرفت بنعمة السلام".ودعا أمين بغداد، المواطنين "للمشاركة في عيد الوطن ورفع العلم العراقي عاليا في جميع الشوارع والساحات والأبنية".

ويعد الثالث من تشرين الأول هو يوم ذكرى الاستقلال الوطني العراقي عام ١٩٣٢، حيث الاعتراف بسيادة العراق في المحافل الدولية واخذ مكانه عضوا كامل الاهلية في عصبة الامم.