قيس سعيد يعبر عن أسفه لقرار باريس تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن أسفه لقرار باريس تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس قيس سعيد، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وبحسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية، فإن الرئيس قيس سعيد أعرب عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا، والرئيس إيمانويل ماكرون أشار إلى أن هذا الإجراء قابل للمراجعة.

وشدّد الرئيس التونسي على أنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصوّر جديد، مؤكّدا أنه سيتم يكثف البحث على حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وأشار قيس سعيد إلى أن تونس تشهد تحسن ملحوظ للوضع الصحي بفضل المجهودات التي بذلتها الدولة على المستوى الدولي، ودعم الدول الشقيقة والصديقة مما مكّن من السيطرة على جائحة كوفيد 19.

وتطرقت المكالمة إلى التحضيرات الجارية لتنظيم قمة الفرنكوفونية بتونس، وتم تصوّر جملة من الأفكار التي سيتم تناولها مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وفي وقت سابق، قررت فرنسا تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبررت ذلك بـ"رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني".