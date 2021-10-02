شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم في طعن محمد عبد العليم داوود على قرار فصله من حزب الوفد 23 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبد المنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب، للحكم بجلسة 23 أكتوبر الجاري.

واختصم داوود في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكداً أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأية تحقيقات وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه «مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، في محافظة الجيزة.