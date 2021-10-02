شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب عملات أثرية مع راكب عربي بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب عربى بحوزته كمية كبيرة من العملات، منها 7 عملات أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

الواقعة بدأت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، حيث استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية ، حيث أنكر أن بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وطلب محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 تفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة طاهر محمود خفاجى رئيس القسم والذى تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية.

كلف صبحى ربيع مدير الجمرك ، محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود كمية كبيرة من العملات، قام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بإبلاغ هناء المشهور مدير عام الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والتى كلفت لجنة مكونة من عبد الخالق ابو بكر و هيثم يوسف و ملاك حبيب مفتشو الآثار بالمعاينة والفحص مما أسفر عن وجود 5 عملات معدنية ترجع للعصر العثمانى وعملة واحدة ترجع للعصر الرومانى وعملة واحدة ترجع لملك السعودية عبد العزيز آل سعود تخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

أمر أحمد سعد بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكب للنيابة المختصة.