شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية مهنئا القضاة: سطروا أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب، قضاة مصر بحلول يوم القضاء المصرى، والذى يأتى تخصيص يوم للاحتفال فيه لأول مرة قائلا: "تحية إعزاز وتقدير لقضاة مصر الشرفاء".

وقال عمرو درويش أن القضاءُ المصرى قضاءٌ عريق وله تاريخ مُشرّف من البطولة والفداء، مضيفا: "وقد سَطّر قضاة مصر أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن ضد الاستعمار والإرهاب والتطرف والعنف".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم احتفالية يوم القضاء، والتقط الرئيس السيسى، صورة تذكارية مع المشاركين فى احتفال يوم القضاء، عقب وصوله للمشاركة فى الاحتفال، وذلك مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من قيادات الهيئات القضائية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تكريم شهداء الواجب من رجال القضاء المصرى الذين نالوا شرف الشهادة فى العمليات الإرهابية، ومنهم المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار محمد مروان، والمستشار عمر حماد، والمستشار عبد المنعم عثمان، والمستشار مجدى مبروك، والمستشار عمرو مصطفى، وذلك فى يوم القضاء المصرى.