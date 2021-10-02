شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: تنسيقية الأحزاب تضع العديد من الرؤى التشريعية والرقابية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ اللحظة الأولى لدور الانعقاد الأول بمجلس النواب، وبداية دور الانعقاد الثاني، تضع العديد من الرؤى التشريعية والرقابية، للدفع بها داخل البرلمان على مدار الفترة المقبلة.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديها عدد من المبادرات الرئاسية في الفترة المقبلة، وعدد من المؤتمرات من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تحركات عديدة يمكن من خلالها دفع بالعديد من الإجراءات التشريعية والرقابية، متابعا: "لدينا حزمة تشريعات بالبرلمان لابد من التعامل من خلالها في القدرة على تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان، لتدعيم مجالات حقوق الإنسان في مصر".

وأكمل: "اليوم داخل مجلس النواب، تم إحالة 5 مشروعات قوانين و8 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية".

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، أولى جلسات دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ووافق خلالها على إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، لسياسته الحكيمة والمتوازنة فى إدارة شؤون البلاد.

واستهل المجلس انعقاده، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى.

وألقى رئيس مجلس النواب، كلمة فى بداية دور الانعقاد الثانى أكد خلالها على العمل الجاد الذى ينتظر أعضاء المجلس، قائلًا: "عملًا جادًا ينتظركم ومستقبلًا مشرقًا سيولد على أيديكم، فليضع المجلس يده فى يد المؤسسات الدستورية الأخرى، ولتضع الأغلبية يدها فى يد المعارضة ونحن نصوغ الأهداف القومية فى استراتيجية ثابتة تكون موضعًا للرضا العام، ثم ونحن نترجمها إلى سياسات وتشريعات تضمن تنفيذها، ولتكن يد الله فوق أيديكم، ونعد أن نبذل مزيدًا من الجهد فى تعاون تام مع مؤسسات الدولة كافة لتحقيق تلك الأهداف".