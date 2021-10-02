شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا بعنوان" أكتوبر الشهر العالمي لسرطان الثدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقريرا تحت عنوان،" أكتوبر الشهر العالمى لسرطان الثدى"، جاء فيه أن شهر أكتوبر هو شهر سرطان الثدى الذى يعد جزء من حملة دولية للتوعية بأثر سرطان الثدي، مضيفا أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من 22 مليون حالة في 2020، وتصاب قرابة إمرأة واحدة من بين كل 12 إمرأة بسرطان الثدي، وأنه في العام 2020 توفيت 685 ألف امرأة تقريباً بسبب سرطان الثدي.

وأشارت التنسيقية في تقريرها، إلى أنه في مصر تصاب سيدة من بين 8 سيدات بسرطان الثدي، وأن المرأة المصرية تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات واهتمامات الدولة، متابعة :"ولهذا أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لدعم صحة المرأة ضمن حملة 100 مليون صحة لرفع مستوي الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض، استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجاناً".

وتابعت، "بالإضافة إلي التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للفتيات والسيدات، ونجحت المبادرة في بلوغ نسب شفاء عالية بسبب اكتشاف المرض في مراحلة الأولي، حيث تجري 4098 فرقة طبية الفحوصات في 112 مستشفي و 3593 وحدة أولية".