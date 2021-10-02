​المادة بـ300 جنيه.. التعليم: بدء تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية و14 طريقة للدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم بطلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة2021- الدور الثاني ولمدة يومين، اعتبارًا من اليوم السبت 2/10/2021 وحتى نهاية يوم الاثنين 4/10/2021 برسم قدرة (300) جنيه للمادة الواحدة أسوة بالدور الأول.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثاني فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذي تقدم لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني، ونجح التقدم بتظلم من نتيجته في المواد التي أدى فيها الامتحان في الدور الثاني.

وأضافت وزارة التربية والتعليمإنه يتم دفع مبلغ 300 جنيه عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

وأوضحت أنه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة التي يريد التظلم فيها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به والاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي استفسارات الطلاب على الخط الساخن 19368.