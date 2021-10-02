"ابننا اختفى في المستشفى".. عم "رضيع الشرقية" المختطف يروي التفاصيل - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة حول واقعة اختطاف طفل رضيع في مستشفى الحسينية المركزي عقب ولادته بساعات.

وروى "وليد السيد سليمان" عم الطفل تفاصيل الواقعة مؤكدًا أن والدته ترقد في المستشفى في حالة صعبة، مضيفًا أن الطفل اختفى في المستشفى خلال تواجد والدته داخل الحمام.

قررت نيابة مركز الحسينية العامة ضبط سيدة متهمة بخطف رضيع من أمه من داخل المستشفى المركزي، كما قررت تفريغ كاميرات المستشفى والمحال المجاورة لها لتحديد هوية السيدة المتهمة.

جاء ذلك بعد تحريات المباحث التي أشارت إلى هروب سيدة مجهولة بالرضيع من المستشفى المركزي في الحسينية، بعد ساعات من ولادته.

أوضحت التحريات أن المتهمة توجهت إلى والدة الطفل لتقديم التهاني لها على ولادتها رغم عدم معرفتها بها، وظلت جالسة معها حتى وقت، طلبت فيه الأم دخول الحمام العام بالمستشفي وقررت الأم ترك الطفل مع السيدة المجهولة التي ادعت أنها من مرضى المستشفى، وإنها مع الطفل حتى عودة أمه من دورة المياه.

صدمة وصراخ

عادت الأم من دورة المياه لتجد السيدة المجهولة اختفت وأخذت الرضيع معها، الأمر الذي دفع الأم للصراخ والبحث في الغرف المجاورة لها عن السيدة المتهمة والطفل الرضيع.

كشفت التحريات أن والد الرضيع كان في المستشفى مرافقا للأم، ولكنه كان خارج القسم حفاظا على خصوصية النزيلات فجميعهم من النساء، وأقر أنه لم يشاهد المتهمة أثناء خروجها.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية من سيدة مقيمة بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية، باتهام سيدة أخرى، باختطاف طفلها الرضيع بعد ساعات من ولادته داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعدما جلست معها وقدمت لها التهنئة على الولادة.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى المستشفى لإجراء التحقيقات، والتي كشفت أن المتهمة توجهت إلى المستشفى وجلست مع أم الرضيع فترة من الوقت داخل المستشفى، لتبادل أطراف الحديث، ثم تركت الأم الطفل بصحبة السيدة الضيفة وتوجهت إلى دورة المياه بالمستشفى، وعندما عادت وجدت المتهمة اختفت وبرفقتها الطفل.

كما تبين أن زوج والدة الرضيع كان برفقتها في المستشفى، ولكنه لم يشاهد السيدة أثناء أخذها الطفل ومغادرتها المستشفى. كما تبين من سؤال والدة الطفل أن السيدة التي تتهمها بخطف طفلها، لا تعرفها، وأنها فوجئت بها تتحدث معها وتبارك لها على الولادة وتبادلت معها الحديث.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية وأصدرت قرارها المتقدم.