اشتباكات بين محتجين والشرطة في مهرجان عيد الشكر الإثيوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (د ب أ)

اندلعت اشتباكات خلال مهرجان عيد الشكر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت بين الشرطة ومئات من معارضي الحكومة الذين يطالبون بتنحي رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها في مكان الواقعة أن المحتجين كانوا يطالبون أيضا بالإفراج عن السجناء السياسيين. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة ألقت القبض على عدد من المتظاهرين كما أصيب عدد من المحتجين.

وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون "يجب أن يرحل آبي" و "نحتاج إلى العدالة، نحتاج إلى الحرية". وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع قبل اقتحام صفوف المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة جيلان عبدي إنه لا يمكنه الإدلاء بأي تعليق حتى يتوافر لديه تقرير رسمي عن الواقعة.

وشهدت إثيوبيا اضطرابات منذ أن هاجمت الحكومة القادة المحليين في ولاية تيجراي، الذين شككوا في استحقاق آبي لتولي المنصب. وأدى ذلك إلى أشهر من القتال واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ضد الجانبين. وانتقل القتال إلى ما وراء حدود تيجراي بمسافة طويلة.

يشار إلى أن مهرجان عيد الشكر، المعروف محليا باسم "إريتشا"، هو تقليد لطائفة "أورومو" ، أكبر طائفة عرقية في إثيوبيا، للاحتفال بنهاية موسم الأمطار.