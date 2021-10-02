الغانم أول فائز في انتخابات شورى قطر

دخل المرشح القطري حسن عبدالله الغانم، التاريخ القطري باعتباره أول مرشح يعلن عن فوزه واختياره، لشغل مقعد في أول مجلس شورى منتخب ديمقراطيا. وكشفت القوائم النهائية للمرشحين، عن فوز الغانم بمقعد الدائرة الانتخابية الخامسة بالتزكية، لعدم وجود مرشح آخر في مواجهته، ليكون أول عضو في المجلس المنتخب.
وينتظر أن يعلن في وقت لاحق، عن نتائج الانتخابات الأولى في قطر، والتي انطلقت السبت، لانتخاب 30 من أعضاء مجلس الشورى، في 30 دائرة انتخابية في أنحاء قطر.
وينتظر أن يقوم أمير دولة قطر بتعيين 15 عضوا، في المجلس البالغ عدد مقاعده 45 مقعدا.
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