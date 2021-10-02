تركيا تحيّد 3 “إرهابيين” بعملية جوية بشمال العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 5:48 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، “تحييد 3 إرهابيين” من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه “نتيجة للتنسيق بين الجيش والاستخبارات التركيين، تم تحييد 3 إرهابيين من تنظيم “بي كا كا” بعملية جوية بعد تحديد موقعهم في منطقة غارا بشمال العراق”.

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” بشكل متزامن ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” (التركي) في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق/ بحسب “الأأناضول”.