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زلزال بقوة قرابة 6 درجات يضرب حدود البرازيل وبيرو

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا قويا تصل قوته قرابة ست درجات حسب مقياس ريختر هز اليوم السبت منطقة عند الحدود بين البرازيل وبيرو.

 

وأكد المركز أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.9 درجة وقع على بعد 379 كلم غربي ريو دي جانيرو، وعلى بعد 174 كلم جنوبي بلدية تارائوسا في البرازيل.

 

ووقع الزلزال على عمق 597 كلم تحت سطح الأرض، حسب خبراء المركز.

 

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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