الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية لا تتدخل في أحكام القضاء

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن الدولة المصرية لا تتدخل في أحكام القضاء، مشددا على أنها "قاعدة ذهبية وراسخة لا يستطيع تجاهلها".



وخلال احتفالية يوم القضاء المصري، وجه السيسي كلمته للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، قائلا: "احترام القضاء واحترام استقلاله وعدم التدخل في شؤونه ليس كلام نقوله في إطار السياسة".

وأردف: "أكرر ذلك كلما التقيت بأعضاء مجلس القضاء الأعلى في مناسبات رسمية أو خلال حلف اليمين أو في المجلس أو في هذا الإطار.. لكن غير ذلك يشهد الله على ذلك أن عدم التدخل قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها".

وأضاف الرئيس المصري، قائلا:" بغض النظر أنتم لن تسمحوا لي بالتدخل وأنا أحترم هذا.. أنا لن أتدخل أبدا وأنتم تتحملون المسؤولة أمام الله في أحكامكم".

وتابع: "ليس لي دور في هذا المكان طبقا للقضاء ودولة القضاء العزيزة بقضائها وبقوانينها وبتنفيذها".

وفي وقت سابق اليوم السبت، ترأس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في مصر ، في إطار تفعيل دور المجلس لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية.

كما جاء الاجتماع لمتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلا عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى البلاد.

واحتفالية يوم القضاء المصري، هيى الأولى من نوعها في هذا التوقيت بعد توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد هذا اليوم فى 1أكتوبر من كل عام.