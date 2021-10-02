خلال 24 ساعة.. دولة الإمارات تقدّم 42884 جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 42884 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20164365 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 203.88 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.