شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاح .. جدة تتخرج من الجامعة وتحفظ القرآن كاملاً بعد سن الـ 80 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نالت جدة فلسطينية تدعى الحاجة “أم سهيل” شهادة التخرج من الجامعة وهي في عمر الـ85، كما تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملا.

وعقب نيلها شهادة التخرج، قالت أم سهيل: “شعرت أن الحلم الذي كنت أتمناه عندما كنت صغيرة قد عاد لي، شعرت أن حلمي تحقق”.

واستطاعت الحاجة أم سهيل بعد سنوات من توقفها عن الدراسة الحصول على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية من كلية العلوم الشرعية والأحكام في الإسلام، مضيفة : “كنت أنوي التعلّم منذ زمن وسأستمر في التعلم إن شاء الله”.

ورغم أنها كانت تلميذة متفوقة، إلا أن مرض والدتها منعها من مواصلة دراستها، وتقول: “حصلت على هذه الشهادة بعد جهد جهيد”.

والتحقت الجدة بصفوف محو الأمية ودرست العربية والعبرية والانجليزية والرياضيات وتمكنت أيضًا من إتمام حفظ القرآن الكريم، وقد تجاوزت حينها الـ70 عامًا، ثم التحقت بالجامعة حين كان عمرها 81 عامًا، أي بعد نحو سبعة عقود على تركها مقاعد الدراسة.

وتقول: “عدت للتعلّم من جديد بمعهد كفربرا، وعندما بدأت مرحلة كورونا علّمني أولادي على تطبيق زوم، حيث كنت أحل الفروض وأجري الامتحانات”.