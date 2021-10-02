زلزال بقوة 6 درجات يضرب حدود دولتين في أمريكا الجنوبية

وأكد المركز أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.9 درجة وقع على بعد 379 كلم غربي ريو دي جانيرو، وعلى بعد 174 كلم جنوبي بلدية تارائوسا في البرازيل.

ووقع الزلزال على عمق 597 كلم تحت سطح الأرض، حسب خبراء المركز، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.