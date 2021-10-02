انت الان تتابع خبر تركيا تعلن 'تحييد' ثلاثة من حزب العمال شمالي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، "تحييد 3 إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان إنه "نتيجة للتنسيق بين الجيش والاستخبارات التركيين، تم تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" بعملية جوية بعد تحديد موقعهم في منطقة غارا بشمال العراق".
وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.