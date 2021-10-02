انت الان تتابع خبر تحديد موعد إجراء قرعة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-02 | 16:57
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حددت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم السبت، موعد إجراء قرعة المرحلة الثانية من بطولة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى للموسم 2021-2022.
وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، إن "قرعة بطولة كأس العراق للمرحلة الثانية ستقام يوم الاثنين الموافق 4/10/2021 في الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة وزارة الشباب والرياضة".
وأضافَ، "وستتم إقامة قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2021_2022 في نفس اليوم والمكان بتمام الساعة السادسة مساءً".
واختتمَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، حديثه بالقول: "الدعوة موجهة إلى ممثلي الأندية كافة ووسائل الإعلام لحضور قرعة بطولة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى في المكان والزمان المحددين".
وأضافَ، "وستتم إقامة قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2021_2022 في نفس اليوم والمكان بتمام الساعة السادسة مساءً".
واختتمَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، حديثه بالقول: "الدعوة موجهة إلى ممثلي الأندية كافة ووسائل الإعلام لحضور قرعة بطولة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى في المكان والزمان المحددين".
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